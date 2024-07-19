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Проезд по МКАД частично перекрыли из-за серьезного ДТП

Дептранс: в районе 88-го км МКАД частично перекрыли проезд из-за ДТП с двумя авто

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Александр Вильф/РИА Новости

На МКАД из-за серьезного ДТП частично перекрыли движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе 88-го км МКАД столкнулись и наехали на разделительное ограждение два автомобиля. На месте работают оперативные службы», — говорится в публикации.

Причины ДТП неизвестны, сейчас их выясняют. Дептранс предупредил, что в районе аварии заняты три полосы из пяти. В ведомстве призвали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что в столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Видео произошедшего появилось в сети. Судя по кадрам с видеорегистратора, один из участков МКАД на западе Москвы затоплен. Автомобили передвигаются по дороге медленно, стараясь не поднимать волну. Вода доходит машинам до порогов.

Ранее последствия суперливня в Москве и области попали на видео.

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