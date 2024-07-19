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ГАЗ празднует юбилей «Газели», которая спасла завод от банкротства

Автомобилю «Газель» исполнится 30 лет

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drom.ru

С конвейера Горьковского автомобильного завода 20 июля 1994 года сошел первый автомобиль «Газель». Им стал бортовой грузовик ГАЗ-3302. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Машину начали проектировать под самый закат СССР — как развозной автомобиль для кооператоров, поскольку уже в 1988 году в Советском Союзе бурно нарождающемуся классу предпринимателей разрешили заниматься любыми незапрещенными видами деятельности.

Фактически ГАЗ попытался скопировать популярные во всем мире Ford Transit — легкий полукапотный коммерческий автомобиль 1986 года выпуска. Отличием нижегородской машины стала прочная лонжеронная рама, которая лучше переносила перегрузы и эксплуатацию на плохих дорогах.

Отцом «Газели» первого поколения считается один из конструкторов ГАЗа того времени — Владимир Четвериков, дизайнеры — Станислав Волков и Владимир Фузеев. Уже в конце 90-х слово «Газель» в народе стало нарицательным по отношению к легким микроавтобусам-маршруткам.

Сейчас ГАЗ выпускает сразу три поколения малотоннажника — «Газель» Бизнес, Next (вышла в 2013-м) и «Газель» NN (с 2021-го).

До этого стало известно, что в России появился новый бренд грузовиков Forland из Поднебесной.

Сначала россиянам станут доступны базовые шасси, а осенью — машины с разнообразными надстройками. Первой моделью линейки станет Forland 3, который весит три с половиной тонны. Он будет конкурировать с «Газелью Next». Китайский грузовик будут продавать минимум за 3,26 млн рублей. Новинку оснастят 2,5-литровым турбодизелем на 157 л.с.

При этом флагманом линейки станет Forland 12 массой почти в 12 тонн. Внутри у модели будет 4,5-литровый двигатель на 209 л.с. Его можно будет купить за 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России китайские автомобили Maxus будут предлагать под брендом Avior.

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