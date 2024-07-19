В России предложили по-новому строить дороги

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили строить автомобильные дороги из отходов содового производства - шлама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«При производстве кальцинированной соды образуется большое количество отходов. Ученые предложили новый способ использования отходов содового производства для дорожного строительства», — рассказали в университете.

По данным ученых, шлам можно использовать в качестве материала, повышающего несущую способность грунтовых слоев дорог при отсыпке земляного полотна. При этом грунт становится прочнее на 6–18%.

До этого исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала.

Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения. Кроме того, состав позволяет построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали не имеющее аналогов мотор-колесо для электрокаров.