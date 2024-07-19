Боец ММА поделился своей версией драки во Внуково

Боец ММА Александр Ларкин, подравшийся с туристами в аэропорту Внуково, поделился своей версией конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Уверяет, сам драку не начинал, потому что был на работе — в качестве охранника сопровождал жену и ребенка бизнесмена. Пояснил: заплатил за гольф-кар 150 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Ларкин добавил, что хотел довезти с комфортом клиентов, но этому помешали агрессивные мужчины, которые перегородили проезд, начали оскорблять женщину и использовать нецензурную брань. Боец ММА сказал им извиниться, но те якобы решили начать драку.

19 июля Telegram-канал Mash писал, что Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково. Причиной конфликта послужило, по версии спортсмена, то, что мужчина вместе со своей семьей не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший же рассказал журналистам, что несколько часов назад боец ММА в аэропорту начал на него кричать и материться, а после и вовсе пустил в ход кулаки.

Ларкин является спортсменом промоушена RCC Hard. На сайте Федерации бокса России говорится, что Ларкин родился в 1995 году в городе Орле. Он выступает в средней весовой категории. Боец дебютировал в профессиональном боксе в феврале 2020 года.

Ранее в RCC отреагировали на инцидент с бойцом ММА, избившим туриста в аэропорту Внуково.