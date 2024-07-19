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Стали известны сроки появления нового кроссовера Wey 07 в России

Продажи кроссоверов Wey в России начнутся в конце 2024 года

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Китайский концерн Great Wall анонсировал появление на российском рынке флагманского кроссовера Wey 07. Новинка появится в нашей стране в конце 2024 года, сообщает пресс-служба бренда.

Wey 07 — это параллельный гибридный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 500 л. с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке он может проехать 1,2 тыс. км. Питаются электромоторы от аккумулятора емкостью 42,5 кВт. ч.

В салоне автомобиля могут разместиться шесть человек, а перечень оборудования включает в себя 25-дюймовый проекционный дисплей, акустику с 16 динамиками, водительское кресло с памятью настроек. Помимо этого, сиденья первого и второго ряда имеют функции подогрева, вентиляции и массажа, а задним пассажирам доступны откидные столики и шторки на окнах. Стоимость пока неизвестна.

До этого стало известно, что китайская компания Geely 3 августа 2024 года начнет продажи на домашнем рынке кроссовера E5.

Цена автомобиля от 123 до 157 тыс. юаней (1,48-1,88 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Ранее сообщалось, что в России начались продажи аналога кроссовера Skoda Karoq.

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