Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчины слили бензин с каршеринга и решили продать его по низкой цене

В Москве мужчина извинился за бизнес по сливанию бензина с каршеринга

В Москве двое мужчин решили организовать бизнес по продаже бензина, слитого с каршеринга. Однако вскоре злоумышленников рассекретили благодаря камерам наблюдения. Видео с извинениями одного из них попали в соцсети.

На опубликованных кадрах мужчина, сливавший бензин, извиняется за свой поступок и просит его понять. Пока неизвестно, какое наказание понесут злоумышленники. Некоторые СМИ сообщают, что незаконным бизнесом решили заняться уроженцы Дагестана.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее появилось видео, как мигранты ударили депутата Госдумы в голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами