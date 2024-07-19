В Москве мужчины слили бензин с каршеринга и решили продать его по низкой цене

В Москве двое мужчин решили организовать бизнес по продаже бензина, слитого с каршеринга. Однако вскоре злоумышленников рассекретили благодаря камерам наблюдения. Видео с извинениями одного из них попали в соцсети.

На опубликованных кадрах мужчина, сливавший бензин, извиняется за свой поступок и просит его понять. Пока неизвестно, какое наказание понесут злоумышленники. Некоторые СМИ сообщают, что незаконным бизнесом решили заняться уроженцы Дагестана.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее появилось видео, как мигранты ударили депутата Госдумы в голову.