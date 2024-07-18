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Пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором

СК РФ: в Петербурге пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором

В Санкт-Петербурге пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ в городе.

«Когда сотрудник полиции сел в данную машину с целью оформления документов о правонарушении, злоумышленник взял топор и нанес удар по голове потерпевшего», – сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел на бульваре Новаторов. Отмечается, что водитель проявлял видимые признаки опьянения. После покушения на жизнь полицейского его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подробности о состоянии пострадавшего не раскрываются.

До этого пьяный петербуржец напал на водителя скорой помощи из-за отказа пустить его в салон. По информации ведомства, инцидент произошел 12 июня во дворе дома №50 на Тверской улице. Пострадавший водитель обратился за медицинской помощью с ушибами и был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Ранее петербуржец напал на водителя автобуса и разбил боковое стекло, чтобы выйти на улицу.

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