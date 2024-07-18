Появилось видео, как мигранты ударили в голову депутата Госдумы

Депутат Госдумы Михаил Матвеев снял на видео свою драку с мигрантами в Самаре. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Они шли с палкой, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. Сидим уже 40 минут, ждем скорую и полицию, никого нет», — рассказал он после инцидента.

На кадрах видно, как депутат подходит к группе мигрантов и просит их остановиться. После этого на Матвеева напали. Судя по видео, мигранты были вооружены камнем и палкой.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине.