В Мариуполе полиция организовала проверку по факту конфликта на пляже

Полиция Донецкой народной республики (ДНР) проводит проверку по факту конфликта на пляже в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

«В настоящий момент организована проверка по данному факту. Сотрудники МВД по ДНР проводят сбор материалов. По итогам будет принято законное решение», — заявили в МВД ДНР.

Инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни, по данным канала «Осторожно, новости» последние годы живет в Симферополе. В один из дней он вместе со своей семьей заехал прямо на пляж с другими отдыхающими на белом внедорожнике Lexus, который зарегистрирован на его мать.

Отдыхающие возмутились и попросили убрать машину, однако начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать в том числе разбить телефон. После этого хозяин иномарки выхватил телефон и заявил, что никуда не уедет, пока не искупается.

По данным канала, мужчина на видео — 38-летний Ильяс В., у которого есть своя строительная фирма с выручкой за 2023 год свыше 50 млн рублей. В разговоре с «Осторожно, новости» он признался, что участвовал в конфликте. Но в его версии случившегося сами местные первые начали конфликтовать, провоцировать и «кричать лозунги».

Ильяс предложил «найти полную версию видео» и сказал, что запрещает публиковать информацию об инциденте. «Получите полное видео без вырезок, тогда поймете, кто себя по хамски вел, кто обзывался, матерился и был пьяный», — сказал он в разговоре с журналистом.

Позже генерал-майор Апти Алаудинов осудил действия чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на машине. Он выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства.