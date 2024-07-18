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На «АвтоВАЗе» приостановили выпуск автомобилей Lada Vesta

«АвтоВАЗ» временно приостановил производство Lada Vesta

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временно приостановил выпуск автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Уже вторые сутки линия сборки автомобилей Vesta находится в вынужденном простое, автомобили не выпускаются, не вдаваясь в подробности, да это и не к чему, подводит производство алюминиевого литья, вероятно простой конвейера будет и завтра 19 июля», — говорится в сообщении.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин заявил, что кроссовер Lada Vesta SW Cross превосходит своих конкурентов на рынке в лице «Москвича 3» и Haval M6.

Он отметил, что сегодня модель можно купить за 1,8 млн рублей. Такая версия будет оснащена двигателем на 106 л.с. и МКП. Дороже обойдется комплектация с 1,8-литровым мотором Evo на 122 л.с. и вариатором. Она стоит 1,94 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объяснил причину снятия с выпуска версий Lada Vesta Sportline.

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