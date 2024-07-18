Названа дата начала продаж нового кроссовера Geely с внешностью тигра

Китайская компания Geely 3 августа 2024 года начнет продажи на домашнем рынке кроссовера E5, сообщает carnewschina.com.

Цена автомобиля от 123 до 157 тыс. юаней (1,48-1,88 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Силовой агрегат один — электромотор мощностью 218 л.с., имеется четырехуровневая система рекуперации энергии. Элементы дизайна автомобиля напоминает морду тигра — с узкими фарами, напоминающими глаза животного, и «усами» на бампере. Сплошная панель в передней части кузова вместо решетки позволила снизить коэффициент лобового сопротивления.

Габариты E5 составляют 4615х1901х1670 мм, а колесная база — 2750 мм. По размерам автомобиль похож на Porsche Macan.

До этого Cadillac показал обновленный внедорожник Escalade. После рестайлинга модель визуально приблизилась к электрическому Escalade IQ, который был представлен в 2023 году.

Обновленный Escalade получил массивные ходовые огни, более крупную решетку радиатора, а также подсветку фирменного логотипа. Кроме того, изменились бампер и выхлопные патрубки. За доплату производитель предлагает приобрести для Escalade 24-дюймовые колеса — самые большие среди доступных для модели.

В плане техники Escalade коснулось только одно изменение — в обновленной версии нет шестицилиндрового турбодизеля 3.0 на 281 л.с. Автомобиль оснащен V8 6.2 на 426 л.с. и 624 Нм. Коробка передач осталась прежней — 10-ступенчатый «автомат».

Ранее сообщалось, что компания Mini планирует выпустить новый кроссовер.