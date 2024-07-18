Причиной роста утильсбора назвали интересы «АвтоВАЗа»

Повышение утилизационного сбора в России вызвано двумя причинами. Об этом в интервью kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Причин резкого повышения ставок ровно две. Первая – пополнение бюджета на дополнительные миллиарды рублей. Вторая – «АвтоВАЗ» получит расширенный рынок сбыта, поскольку китайские автомобили прибавят в цене. Прочих победителей здесь нет, а проигравшие – все рядовые потребители», — отметил он.

Шапарин добавил, что из-за высоких кредитных ставок россиянам станет в разы сложнее позволить себе покупку автомобиля. По прогнозам эксперта, в результате роста утильсбора модели «АвтоВАЗа» подорожают минимум на 100 тыс. рублей. Также сильно повысятся цены на китайские машины. Кроме того, Шапарин ожидает роста стоимости и подержанных автомобилей.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию. Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Впоследствии аналитик Бархота заявил, что решение увеличить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

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