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В модельном ряду Mini появится новый кроссовер

Mini планирует выпустить новый кроссовер

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MINI

Компания Mini планирует выпустить новый кроссовер. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на вице-президента американского подразделения Mini Майкла Пейтона.

По его словам, автомобиль будет построен на базе актуальной модели Countryman и будет предназначен для любителей бездорожья. Он может получить накладки, защищающие кузов от грязи и камней, увеличенный дорожный просвет и новые внедорожные шины.

Под капотом, вероятно, окажется 2,0-литровый турбомотор в модификации на 218 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач.

До этого Cadillac показал обновленный внедорожник Escalade. После рестайлинга модель визуально приблизилась к электрическому Escalade IQ, который был представлен в 2023 году.

Обновленный Escalade получил массивные ходовые огни, более крупную решетку радиатора, а также подсветку фирменного логотипа. Кроме того, изменились бампер и выхлопные патрубки. За доплату производитель предлагает приобрести для Escalade 24-дюймовые колеса — самые большие среди доступных для модели.

В плане техники Escalade коснулось только одно изменение — в обновленной версии нет шестицилиндрового турбодизеля 3.0 на 281 л.с. Автомобиль оснащен V8 6.2 на 426 л.с. и 624 Нм. Коробка передач осталась прежней — 10-ступенчатый «автомат».

Ранее стала известна дата российской премьеры Jetour X50.

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