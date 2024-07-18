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Спорткар Ивлеевой арестовали из-за долгов по налогам

Принадлежащий Ивлеевой спорткар Lamborghini арестован из-за долгов по налогам

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jetcar.ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автомобиль блогера Анастасии Ивлеевой арестовали из-за долгов по налогам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Ивлеева купила новый Lamborghini Urus в прошлом году в кредит за 40 млн рублей.

По данным Shot, на Lamborghini Urus наложен запрет на регистрационные действия. Однако Ивлеева продолжает кататься на автомобиле. Например, только вчера блогер превысила скорость на Московском большом кольце и ее оштрафовали на 500 рублей.

Отмечается, что за год Lamborghini насобирал 72 штрафа за превышение на 100 тыс. рублей Все, кроме последнего, оплачены.

Недавно стало известно, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. Ведомство направило оповещение в банки о приостановке операций по ее счетам.

По данным Life со ссылкой на Shot, знаменитость не расплачивалась с налоговой на протяжении трех месяцев. Она игнорировала требования ФНС об оплате долга.

О многомиллионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» стало известно еще в конце мая. Тогда Telegram-канал Baza отмечал, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насте Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

Ранее сообщалось, что блогер Асхаб Тамаев сел за руль через три дня после лишения прав.

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