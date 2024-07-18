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Стала известна дата российской премьеры Jetour X50

Российская премьера Jetour X50 состоится 27 июля

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Jetour

Бренд Jetour представит новый компактный кроссовер Jetour X50 27 июля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Джетур Мотор Рус».

Отмечается, что в оснащение модели будут входить мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, беспроводная зарядка для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Все автомобили Jetour X50, предназначенные для российского рынка, будут проходить комплексную адаптацию, включая оцинкованный кузов, пакет теплых опций, увеличенный объем бачка стеклоомывателя.

Автомобиль будет комплектоваться 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом».

До этого стало известно, что новый среднеразмерный кроссовер Belgee X70 появился у российских дилеров.

В первой партии шесть автомобилей комплектации Style, оснащенных передним приводом. Остальные комплектации, в том числе с полным приводом, ожидаются в августе.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) будет стоить в России от 2,6 млн рублей без учета скидок в рамках фирменных маркетинговых программ.

На нашем рынке будут доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли первый экземпляр внедорожника Tank 700.

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