На видео попал момент задержания наркодилера, сбившего силовиков в Махачкале

В Махачкале задержали водителя Zeekr, сбившего силовиков. Кадры опубликовал Telegram-канал «Эхо Дагестана».

«20 лет колонии грозит 38-летнему Тимуру Муртазалиеву, сбившему на Zeekr 001 силовиков в Махачкале. На предполагаемого наркодилера возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый наркодилер и его сообщник лежат на асфальте в окружении силовиков.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее стала известна личность водителя Zeekr, сбившего силовиков в Махачкале.