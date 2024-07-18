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В России заявили о нехватке водителей и автомобилей в сфере такси

Депутат Гарин: 72 тысячи водителей требуются в сфере такси в России

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Shutterstock

В России фиксируется нехватка водителей в сфере такси, в отрасли требуется около 72 тысяч работников. Об этом НСН рассказал член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин.

Помимо этого, по его словам, в стране наблюдается и большая нехватка автомобилей для осуществления перевозок.

«Ежегодно таксистам нужно 40–50 тысяч автомобилей, у нас такого сегодня не происходит. Даже если мы посмотрим по экономической составляющей их работы, по рентабельности, по затратам, то, к сожалению, за два года они выросли более, чем на 60%», — сказал Гарин.

Депутат связал сложившуюся ситуацию прежде всего со стоимостью машин и запчастей для них.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский до этого заявил, что водители такси в России считают избыточной мерой недопуск к работе из-за более чем трех неоплаченных штрафов. По его словам, мнение водителей поддерживают и пассажиры. Он подчеркнул, что многим из них не принципиально, сколько штрафов имеет таксист.

Ранее сообщалось, что в Томской области мигрантам запретят работу в нескольких сферах.

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