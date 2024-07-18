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В Махачкале водитель Zeekr протаранил силовиков и попал на видео

Появилось видео, как водитель Zeekr сбил двух силовиков в Махачкале

В Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Черный Zeekr остановили в районе улицы Абубакарова. Работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель дал газу», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что автомобилист врезался в другую машину, наехал на силовиков и скрылся в неизвестном направлении. По данным канала, водителя задержали. Правоохранители в результате столкновения с авто не пострадали.

До этого сообщалось, что в Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил человека. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Машина с номерами серии АМР влетела в пешехода на разделительной полосе. Пострадавший отправлен в больницу. Судя по опубликованным в Сети фото, это мужчина в шортах.

Ранее суд в Москве приговорил к ограничению свободы наехавшую на прохожих нетрезвую женщину.

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