Аналитик объяснил, зачем в России повышают утильсбор на автомобили

Решение повысить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

«Если автомобиль начинает стоить, как квартира, хотя никаких особых технологических новаций в нем нет, естественно, потребитель отказывается. И производитель в ответ на это, по идее, по мысли правительства, Минпромторга, должен локализовать производство этой марки автомобиля в России», — заключил Бархота.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию. Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Ранее стало известно, насколько подорожают китайские авто на фоне роста утильсбора.