«Лукойл» признали виновным в завышении цен на бензин на 85 копеек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Лукойл» виновной в незаконном завышении стоимости бензина в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 85 копеек», — пояснила она.

Краевое УФАС выяснило, что расходы компании на розничную продажу бензинов АИ-92 и АИ-95 уменьшались благодаря снижению затрат на нефтепродукты в оптовом сегменте. В результате было установлено, что объективных оснований для повышения ценника не было. Компании выдадут предписание, также ей грозит штраф.

До этого бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 72 714 рублей за тонну (+1,87%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Исторический рекорд стоимости АИ-95 на бирже был установлен 7 сентября 2023 года. Тогда цена поднималась до 76 876 рублей за тонну.

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