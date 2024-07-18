На видео попало избиение шумных байкеров банкой пива в Уфе

В Уфе мужчина избил банкой безалкогольного пива несовершеннолетних байкеров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Подростки катались на питбайках. Они заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг влетел серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией. Один из пацанов громко выругался на водителя», — говорится в публикации.

После этого из машины вышел разъяренный мужчина, который решил ответить на оскорбление ударом банкой пива. На опубликованных кадрах видно, как водитель идет за группой подростков и кидает в них напитком. По словам очевидцев, мужчина орудовал безалкогольным пивом. Байкерам пришлось спрятаться в кафе. Их родители намерены обратиться в полицию. При этом, по данным канала, на несовершеннолетних байкеров неоднократно жаловались за гонки и шумное поведение.

До этого в Санкт-Петербурге пассажирка устроила скандал таксисту и пригрозила его семье изнасилованием. Конфликт попал на видео. На кадрах видно, как женщина оскорбляет водителя, используя нецензурную брань. В частности, она несколько раз пригрозила демоническим насилием над родственниками мужчины, когда тот просил ее прекратить. В конце ролика у женщины началась истерика.

Ранее водитель скорой помощи избил ногами новосибирца и попал на видео.