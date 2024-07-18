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Названы пять самых популярных люксовых автомобилей с пробегом у россиян

«Автостат» назвал пять самых популярных люксовых авто с пробегом в России

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Depositphotos

За первое полугодие 2024 года россияне приобрели на «вторичке» 1055 люксовых автомобилей, что на 3% меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «Автостат».

Лидером по продажам за указанный период стала марка Bentley — на нее приходится 40% реализованных машин. За шесть месяцев россияне приобрели 431 автомобиль Bentley с пробегом. На втором месте оказался Rolls-Royce с показателем в 190 экземпляров. На третьей и четвертой строчках разместились Maserati (181 экз.) и Lamborghini (139 экз.) Также в топ-5 вошла марка Ferrari (77 экз.).

В модельной линейке самым востребованным люксовым авто с пробегом стал Bentley Continental GT (204 экз.). За ним следуют Bentley Bentayga (106 экз.) и Bentley Continental Flying Spur (97 экз.). В «пятерке» лучших также оказались Maserati Levante и Lamborghini Urus (91 и 88 экз. соответственно).

До этого на ПМЭФ показали первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе NAMI Hydrogen. Силовая установка водородного седана состоит из трех электромоторов мощностью 250 кВт каждый. Два из них установлены на задней оси и один — на передней. Суммарная мощность — 1020 л.с.

Автомобиль снабжен тремя баллонами для хранения водорода, в них умещается до 8 кг газа. Запас хода седана достигает 600 км, разгон с места до 100 км/ч — менее 4 с.

Ранее россиян предупредили, что у них остался месяц до подорожания машин.

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