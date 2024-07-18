В России начались продажи кроссоверов Belgee X70

Новый среднеразмерный кроссовер Belgee X70 появился у российских дилеров. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В первой партии шесть автомобилей комплектации Style, оснащенных передним приводом. Остальные комплектации, в том числе с полным приводом, ожидаются в августе.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) будет стоить в России от 2,6 млн рублей без учета скидок в рамках фирменных маркетинговых программ.

На нашем рынке будут доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

До этого стало известно, что российское предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) уйдет в плановый корпоративный отпуск с 22 июля. Завод производит автомобили XCite.

В период отпуска автомобили под брендом XCite выпускаться не будут.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли первый экземпляр внедорожника Tank 700.