Названы пять признаков изношенного двигателя

Чтобы понять, что двигатель автомобиля изношен, не обязательно иметь профессиональные знания или сложное оборудование. Достаточно владеть несколькими приемами. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Можно просто снять пробку маслозаливной горловины. На поверхности деталей ГБЦ не должно быть закоксовавшихся отложений или масляных сгустков. Чем светлее будут выглядеть поверхности ГБЦ – тем лучше. У изношенных двигателей поверхность деталей может иметь коричневатый цвет, без масляных отложений», — говорится в сообщении.

Также следует вытащить маслозамерный щуп. Уровень масла должен быть в районе верхней метки, что говорит об исправности мотора. Цвет масла на щупе не должен быть черным.

Кроме того, надо обратить внимание на выхлопную трубу. Если двигатель «ест» масло, то при холодном пуске из глушителя пойдет дым синеватого (сизого) оттенка.

После старта холодного двигателя не должны стучать гидрокомпенсаторы. Заменить эти детали будет дорого.

Можно также провести визуальный осмотр мотора. Когда есть подтекания, то на этих местах обильно налипает пыль и такие следы хорошо заметны.

До этого стало известно, что двигатель автомобиля при движении в жаркую погоду может сильнее расходовать масло, поэтому нужно регулярно проверять его уровень.

Кроме того, нужно следить за объемом охлаждающей жидкости. Она предотвращает перегрев двигателя, поэтому так важно особенно в жару поддерживать ее оптимальный уровень.

Особое внимание необходимо уделить чистоте радиаторов. Если машина прошла несколько зимних периодов с частыми переходами через нулевую температуру, когда на дорогах разбрызгивается много реагента, то пространство между радиаторами, с большой долей вероятности, наполнено смесью из дорожной грязи и тополиного пуха.

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