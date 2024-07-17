Россиянам рассказали, в каком случае есть смысл покупать авто после ДТП

Среди объявлений о продаже аварийной техники может найтись немало интересных, а главное — очень доступных предложений. Об этом сообщает quto.ru со ссылкой на жестянщика, маляра и подборщика запчастей автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимира Беспалова.

«Я покупаю только машины после аварий. Это всегда свежие, максимум 3 года, варианты из сравнительно дорогого сегмента. Например, моё недавнее приобретение — двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace. «В идеал» Volkswagen удалось вывести за 300 тыс. рублей, включая окраску всей передней части, выгода составила примерно 700 тыс. рублей», — говорит Беспалов.

По словам эксперта, чтобы решаться на такие авантюры, перед покупкой важно провести тщательнейшую дефектовку, дабы точно знать бюджет на запчасти.

Тем, у кого нет ремонтной мастерской, Беспалов посоветовал покупать машины со множеством мелких повреждений. Для того, чтобы привести такой автомобиль в порядок потребуется примерно 50 тыс. рублей.

Также стоит обратить внимание на машины с крупными повреждениями легкозаменяемых элементов и небольшими городскими ДТП. Такие повреждения устраняются легко и недорого.

До этого стало известно, что в России процветает «народная» заправка кондиционеров прямо на обочине дорог. Однако такая услуга может быть опасной.

При этом риск заправки кондиционера автомобиля с помощью услуг «обочечников» действительно есть. Неизвестно, что именно закачают в систему, и что это может повлечь за собой. Для заправки автомобильного кондиционера используются специальные марки хладагента. В пунктах на обочине может использоваться дешевый фреон для холодильников, который не подходит для автомобильной системы. В итоге может выйти из строя компрессор и другие элементы системы.

Для заправки автомобильного кондиционера важно соблюдать технологии. На сертифицированных станциях проводится проверка качества фреона с помощью специального оборудования, которого нет у тех, кто заправляет кондиционеры на обочинах. Также в мобильных пунктах могут закачать некорректный объем фреона в систему. Кроме того, там не проверяют кондиционер на утечки и не занимаются его ремонтом.

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