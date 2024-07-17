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В Ульяновской области произошло ДТП с участием скорой помощи

«360»: ДТП с участием скорой помощи произошло в Ульяновской области

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FotograFFF/Shutterstock

Вблизи села Большие Ключищи в Ульяновской области произошло крупное ДТП с участием машины скорой помощи, которая задела другие автомобили. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидца.

По данным регионального ГУ МВД, участниками аварии на трассе стали Ford Transit, УАЗ и Lada Granta. Жертвой ДТП стал один человек, еще один — пострадал, его доставили в больницу. Однако из ведомства не поступала информация о том, что скорая помощь также стала участником инцидента.

«На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются», — добавили в сообщении.

Накануне в Северном Чертанове на юге Москвы произошла авария с участием служебного автомобиля ГИБДД, происшествие случилось вблизи дома №120 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, автомобиль BMW въехал в машину сотрудников ГИБДД, которые оформляли другое ДТП. Всего на данном участке оказались четыре пострадавших автомобиля — машины ГИБДД и BMW и иномарки Porsche и BMW, которые столкнулись чуть ранее.

Ранее на севере Москвы из-за ДТП парализовало движение.

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