Полиция проверит блогера Тамаева, который сел за руль после лишения прав

Чеченского блогера Асхаба Тамаева проверяет полиция из-за того, что он сел за руль через три дня после лишения прав. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«За рулем «мерседеса» блогер засветился в Грозном. Он спокойно рассекал по городу, а видео выложил в Сеть. Теперь ролик стал предметом проверки МВД, по результатам которой Асхаба могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством без регистрации. Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ) и назначил по каждому из протоколов наказание в виде лишения прав.

Позже выяснилось, что Тамаева лишили водительских прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее на видео попал блогер Тамаев, который дал пощечину подростку из-за шутки.