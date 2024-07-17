У жителя Тобольска конфисковали элитный Porsche для отправки в зону СВО

В Тобольске судебные приставы конфисковали у любителя пьяной езды автомобиль Porsche Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области во «ВКонтакте». Кроме того, у другого владельца конфискован седан Nissan Almera. Оба автомобиля будут отправлены в зону СВО.

«Оба водителя иномарок «Ниссан Альмера» и «Порше» — тоболяки старше 40 лет, по судебному решению были лишены водительских прав за вождение автомобилей в нетрезвом состоянии. Технику передали сотрудникам министерства обороны, которые отправили ее на помощь военнослужащим в зону специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба бывших автовладельца получили административные наказания в виде общественно-полезных работ на срок от 300 до 400 часов.

В конце мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участники СВО, получившие тяжелое ранение, мешающее передвижению, смогут получить автомобили с ручным управлением.

По его словам, долг депутатов — создать для ветеранов СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, условия для восстановления и возвращения к нормальной жизни.

Ручное управление позволяет людям с ограниченными возможностями управлять автомобилем без помощи других. Система разработана специально для тех, кто не может пользоваться стандартными педалями управления.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».