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В Китае появились беспилотные маршрутки Hongqi

Hongqi начала тестировать беспилотные мини-автобусы на улицах китайских городов

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Hongqi

На улицах больших китайских городов появились беспилотные маршрутные автобусы Hongqi. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автономные автобусы Hongqi были замечены в Шанхае и Шэньчжэне. В салоне могут разместиться до 10 человек. Дизайн выполнен в стилистике актуальных моделей компании.

Внутри установлены металлические поручни, диваны и потолочный экран, а также предусмотрена красная кнопка, вероятно, для аварийной остановки.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Chery планирует до конца года начать продажи в КНР нового электрического кроссовера iCar 03T. Модель является модификацией ранее анонсированного iCar 03 с усиленным внедорожным дизайном.

Длина автомобиля составляет 4433 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. Представленный iCar 03T отличается от версии iCar 03 отсутствием багажника на крыше с интегрированными светодиодными фарами.

Ранее стало известно, насколько подорожают китайские авто на фоне роста утильсбора.

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