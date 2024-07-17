Строительство Южной рокады в Москве завершено на 91%

В Москве завершается строительство Южной рокады, которая соединит ряд крупных магистралей, а также четыре округа и 24 района столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Южная рокада готова на 91%. Строительство разделено на восемь участков. Пять из них уже завершены, еще три — в работе. Закончить основные строительные работы на Южной рокаде планируется до конца года», — сообщил Собянин.

Южная рокада — крупнейшая магистраль Москвы длиной 40 км. Она идет от Рублевского шоссе до ул. Верхние Поля. Пересекает такие крупные трассы, как Можайское, Каширское и Варшавское шоссе, Ленинский проспект.

До этого стало известно, что в Москве построят три новые платные трассы.

Новые трассы позволят снизить загруженность дорог и улучшить транспортную доступность девяти районов Москвы, где проживают порядка 1,3 миллиона человек.

Одна из дорог соединит район Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с районом Хорошево-Мневники, она пройдет в обход Волоколамского шоссе.

Вторая протянется от севера столицы до «Москвы-Сити». Третью дорогу проложат от бывшей промзоны «ЗИЛ» до юга и юго-запада города в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.