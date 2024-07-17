В России приостановят производство автомобилей XCite

Российское предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) уйдет в плановый корпоративный отпуск с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Завод производит автомобили XCite.

«Плановый корпоративный отпуск начнется 22 июля и продлится до 4 августа», — заявили в компании.

В период отпуска автомобили под брендом XCite выпускаться не будут.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022 года российские активы Nissan продали ФГУП «НАМИ». Те в свою очередь передали их «АвтоВАЗу». Позже предприятие получило название «Автозавод Санкт-Петербург».

В январе 2024 года на предприятии выпустили первую партию машин под новым брендом XCite. Единственный в модельной линейке кроссовер XCite X-Cross 7 предлагается россиянам по цене от 2,5 млн рублей.

X-Cross 7 получил современный бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. и вариатор. Максимальная скорость автомобиля составляет 186 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 9,8 секунды.

Ранее стали известны сроки появления в России второй модели XCite.