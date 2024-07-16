Водителям назвали способ проехать Крымский мост без пробок

Госавтоинспекция Кубани поделилась рекомендациями, как быстрее проехать Крымский мост и миновать пробки перед пунктами досмотра. Соответствующую памятку ГИБДД опубликовала в своем Telegram-канале.

«Наш совет — постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигаторы. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)», — говорится в публикации.

Также водителям посоветовали планировать поездки на ночное время, когда пробок перед мостом почти нет. Также длинных очередей не было со вторника по четверг на прошлой неделе (однако во вторник, 16 июля, пробки были). Автомобилистам напомнили, что очереди начинает образовываться после полудня по пятницам.

16 июля сообщалось, что в в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 1290 машин. Время ожидания составляло более трех часов.

Также за последнее время Крымский мост неоднократно блокировали для автомобильного транспорта. 14 июля на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

Ранее была названа причина огромной пробки возле Крымского моста.