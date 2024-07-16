Московский полицейский показал водителю неприличный жест, требуя пропустить его

В Москве водитель служебного микроавтобуса полиции показал водителю из окна неприличный жест, требуя уступить дорогу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Водитель легкового автомобиля рассказал, что инцидент произошел недалеко от подмосковного города Пушкино, на участке Ярославского шоссе, где ведутся ремонтные работы. По его словам, водитель полицейского микроавтобуса ехал без сирены и пытался прижать его машину. В конечном итоге полицейский, сидевший за рулем, показал водителю из окна неприличный жест.

На кадрах с видеорегистратора, установленного в машине, видно, что полицейский Ford Transit с московскими номерами пытался вклиниться в ряд перед машиной с регистратором на сложном участке трассы с ограждениями и временной дорожной разметкой оранжевого цвета.

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