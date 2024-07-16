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У певца Влада Соколовского украли дорогой электросамокат

112: неизвестные украли у певца Влада Соколовского самокат за 100 тыс. рублей

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Пресс-служба артиста

У популярного российского певца Влада Соколовского украли серый электросамокат Bork за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что друг Соколовского забыл положить самокат в багажник автомобиля после прогулки. Когда молодые люди вспомнили о двухколесной технике, то ее уже не было ни на парковке, ни в багажнике.

16 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступают предложения о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам. На этом фоне он запустил в своем Telegram-канале опрос. По состоянию на 8 утра 65% участников ответили «да», 31% — «нет», 4% — «все равно».

До этого с призывом о полном запрете СИМ выступил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов. По его словам, электросамокаты не относятся к спортивному виду транспорта, потому что на них можно передвигаться, не прилагая усилий.

Ранее в Москве временно снизили скорость электросамокатов до 20 км/час.

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