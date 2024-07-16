Стало известно, сколько Lada Aura соберет «АвтоВАЗ» до конца года

«АвтоВАЗ» сохраняет план по запуску производства стретч-седанов Lada Aura в начале сентября 2024 года и намерен до конца года собрать максимум 3 тыс. машин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя компании Сергея Ильинского.

«Объем производства до конца года составит до 3 тысяч автомобилей», — сказал Ильинский и добавил, что в это число входят машины в упрощенной комплектации для такси.

По словам официального представителя «АвтоВАЗа», темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это произойдет в случае донастройки законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин и принятия закона о такси в изначальной редакции, с возможностью установки уровня локализации машин такси на региональном уровне в отдельных сегментах.

Ранее на Lada Aura проехал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия движения на участке трассы М-11.