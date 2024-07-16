Двое эстонцев выехали на оживленный перекресток не вставая с дивана

В Таллине полиция остановила двух мужчин, которые выехали на оживленную улицу на самоходном диване. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, полицейским не понравилось транспортное средство, которое его создатели решили протестировать на оживленном перекрестке Кристийне в эстонской столице. При этом наложить штраф на водителя моторизованного дивана не получилось, поскольку характеристики двигателя не позволяют отнести его к транспортным средствам. Полицейские провели с пассажирами дивана воспитательную беседу.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что люди на диване пересекли проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, а следующий переход преодолели уже на зеленый. После этого к ним подъехала машина со спецсигналами.

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