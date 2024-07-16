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Стали известны подробности жесткого наезда Lada на баскетболистку у пиццерии

Shot: баскетболистка, которую переехала Lada возле кафе, не получила травм

В Башкирии женщине, которую сбила водительница Lada возле пиццерии, удалось выжить. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В городе Баймаке 36-летняя женщина на «семерке» перепутала педали и жестко снесла девушку-пешехода. Закинув беднягу на капот, водитель на скорости влетела вместе с ней в силомер на террасе местного кафе», — говорится в публикации.

По данным канала, пострадавший девушкой оказалась 21-летняя баскетболистка и мастер по маникюру. Несмотря на наезд авто, она не получила серьезных травм и переломов. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

До этого видео столкновения Lada и девушки попало в соцсети. На кадрах видно, что автомобиль ВАЗ вылетел на деревянную веранду рядом с заведением. Пешеход оказался зажат между автомобилем и стоящим на веранде торговым автоматом, после чего упал на землю. Сообщается, что пострадавший остался жив. Характер полученных травм неизвестен.

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