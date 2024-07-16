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Появилось видео, как Подмосковье парализовало из-за перекрытия М-11

Многокилометровые пробки в Химках попали на видео после перекрытия М-11

В Химках в результате перекрытия трассы М-11 «Нева» образовались многокилометровые пробки. Очевидцы сняли на видео длинные очереди, в которых стоят сотни машин.

На опубликованных кадрах видно, что в результате перекрытия нескольких проездов множество автомобилей «застряли» и не могут продвинуться. Среди них также есть машины экстренных служб, в том числе кареты скорой помощи.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 уменьшится почти на час благодаря новому обходу Твери. На мероприятие президент приехал на Lada Aura.

Новый участок стал последним элементом для запуска быстрого движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее Путин поделился впечатлениями о новой Lada Aura.

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