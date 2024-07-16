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В России рекордно подешевели кроссоверы Forthing T5 Evo

Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки подешевели на 900 тыс. рублей

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Forthing

Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки по новой цене в 2,6 млн рублей поступили к дилерам. Об этом сообщает пресс-служба бренда Forthing. Модель подешевела сразу на 890 тыс. рублей. Это произошло благодаря увеличению объемов производства на заводе «Автотор» в Калининграде.

Локальная сборка позволила лучше подготовить Forthing к российским климатическим условиям. К ним относятся обогревы лобового стекла и рулевого колеса. Также у автомобиля полностью русифицированная мультимедийная система.

Длина кроссовера Forthing T5 Evo — 4565 мм, колесная база — 2715 мм. Под капотом автомобиля — турбомотор 1.5 мощностью 197 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией марки Magna.

В России кроссовер Forthing T5 Evo получит три варианта обвеса кузова. Первый вариант экстерьера будет классическим. Для второго дизайнеры увеличили спойлер переднего бампера и добавили цветовые акценты. Подобный вариант уже продают в Камбодже. Третья версия подразумевает большую решетку радиатора и спортивные бамперы.

Ранее сообщалось, что в России появился кроссовер Changan CS95, специально подготовленный для зимы.

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