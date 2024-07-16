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В России предложили эксперимент по маркировке свечей зажигания

Минпромторг выступил с инициативой маркировать свечи зажигания

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Минпромторг РФ работает над проектом эксперимента по маркировке свечей зажигания на территории страны. Об этом рассказали в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«На заседании Госкомиссии были представлены результаты исследования незаконного оборота свечей зажигания в России, проведенного АНО «ННЦК». Так, доля контрафактной продукции составила 17,3%, а общая доля незаконного оборота (без разрешительной документации) 73,8%. Минпромторг России уже приступил к разработке проекта постановления правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по маркировке данной продукции», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что чаще всего российские автомобилисты забывают менять в автомобиле моторное масло и свечи зажигания. По словам автоэкспертов, если не менять масло вовремя, автовладелец рискует в будущем получить целый комплекс проблем — таких как повышенный износ, трудности с его запуском и даже повреждение мотора. Еще один «расходник», о котором забывают автомобилисты, — топливный фильтр. Если его не менять, это приведет к проблемам с запуском мотора.

Ранее россиянам рассказали, как отличить поддельные тормозные колодки.

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