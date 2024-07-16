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«АвтоВАЗ» не подтвердил и не опроверг информацию о моторах Haval для Lada

«АвтоВАЗ» назвал странными слухами информацию о моторах Haval для Lada

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Lada

На «АвтоВАЗе» не подтвердили и не опровергли «Газете.Ru» информацию о переговорах компании с китайским Haval о возможных поставках двигателей для автомобилей Lada.

«Это странные слухи, которые мы не комментируем», — заявил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

О том, что «АвтоВАЗ» начал переговоры с Haval о поставках двигателей для автомобилей Lada Vesta, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль etc».

По его данным, двигатель 1.5, который устанавливается на Haval Jolion, в настоящее время выглядит наиболее вероятным решением для установки на Lada Vesta. Его может получить кроссовер на платформе Vesta, который планируется вывести на рынок в 2026 году.

До этого стало известно, что пометка «не производится» рядом с кодами комплектации автомобилей Lada Vesta Sportline появилась из-за пересмотра набора комплектаций и внедрения ESP на этой модели.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» собрал несколько экземпляров обновленного внедорожника Lada Niva Legend.

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