Названы сроки начала продаж Belgee X70 в России

Автомобили Belgee X70 поступят в продажу в России в июле 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию Belgee.

«Автомобили Belgee X70 появятся у дилеров во второй половине июля. О старте продаж мы сообщим дополнительно», — сообщили изданию в пресс-службе марки.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) будет стоить в России от 2,6 млн рублей без учета скидок в рамках фирменных маркетинговых программ.

На нашем рынке будут доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее марка Belgee объявила цены на кроссовер X70.