Грузовик с наркотиками на 2 млрд рублей обнаружили по пути в Москву

Таможенники обнаружили в грузовике, который следовал из Средней Азии в Москву, 800 кг метилэфедрона на 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Отмечается, что наркотические средства попытались спрятать среди одежды, химии и техники. Несмотря на это, в ходе осмотра таможенники обнаружили 650 кг метилэфедрона и 150 кг прекурсоров. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

До этого ФТС по итогам января — июня выявила 5449 случаев контрабанды наличной валюты на сумму 922,4 млн рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года число попыток незаконного перемещения валюты сократилось. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го ФТС выявила 5915 таких случаев на 911,4 млн рублей.

Главная цель контрабандистов — вывоз доллара, евро и рубля из страны. Пунктами назначения для валюты чаще всего выступали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.