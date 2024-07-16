Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузовик с наркотиками на 2 млрд рублей обнаружили по пути в Москву

Таможенники остановили фуру с 800 кг наркотиков, которая направлялась в Москву

close
100%
Федеральная таможенная служба

Таможенники обнаружили в грузовике, который следовал из Средней Азии в Москву, 800 кг метилэфедрона на 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Отмечается, что наркотические средства попытались спрятать среди одежды, химии и техники. Несмотря на это, в ходе осмотра таможенники обнаружили 650 кг метилэфедрона и 150 кг прекурсоров. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

До этого ФТС по итогам января — июня выявила 5449 случаев контрабанды наличной валюты на сумму 922,4 млн рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года число попыток незаконного перемещения валюты сократилось. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го ФТС выявила 5915 таких случаев на 911,4 млн рублей.

Главная цель контрабандистов — вывоз доллара, евро и рубля из страны. Пунктами назначения для валюты чаще всего выступали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами