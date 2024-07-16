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На автомобилях Lada могут появиться моторы Haval

«Русский автомобиль»: автомобили Lada могут получить двигатели Haval

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Lada

«АвтоВАЗ» начал переговоры с Haval о поставке двигателей для автомобилей Lada, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль etc».

По его данным, двигатель 1.5 от Haval Jolion выглядит наиболее вероятным кандидатом для установки на Lada Vesta. Скорее всего, дебютной моделью Lada с мотором Haval станет кроссовер на базе Lada Vesta, предполагает «Русский автомобиль». Эта модель в настоящее время проходит стадию индустриализации, для нее заказана оснастка для штамповки.

По его данным, первые товарные машины этой модели должны появиться в начале 2026 года. У Haval производство двигателя 1.5 локализовано на собственном заводе в Тульской области.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустил обновленный внедорожник Lada Niva Legend.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи новой версии кроссовера Exeed.

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