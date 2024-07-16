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Трассу М-12 продлят до Тюмени

Хуснулин анонсировал продление трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Автомобильная трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, после того, как дорога будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени, ее проведут до Омска.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 уменьшится почти на час благодаря новому обходу Твери.

Новый участок стал последним элементом для запуска быстрого движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят три новые дороги.

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.

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