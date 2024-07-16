Россиянам рассказали, как отличить поддельные тормозные колодки

Тормозные колодки для автомобиля — товар ходовой и редко задерживается на складах. Именно поэтому данную деталь часто подделывают. О том, как быстро распознать контрафакт, «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Чаще всего злоумышленники используют метод мимикрии под известный бренд. То есть на детали может отличаться одна буква в названии компании-производителя, логотип или шрифты. Однако, в целом, подделка будет искусно имитировать популярный на рынке бренд тормозных колодок. Иногда можно заметить отличия в фирменной упаковке, то есть в самой коробке», — сообщил Родионов.

Отличаться будет и сама деталь. У подделок фрикционная часть колодок может быть более рыхлой и пачкать руки. Естественно, что поддельные колодки будут быстрее изнашиваться в процессе эксплуатации. Из-за некачественного сырья колодки может увеличиваться тормозной путь, отметил эксперт.

Автовладельцам крайне сложно выявить подделку. Даже профессионалы не всегда могут отличить качественный товар от искусного фальсификата. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только у крупнейших дистрибьюторов или на сертифицированных СТО, где есть собственные системы борьбы с подделками и обязательная гарантия на запчасти, посоветовал специалист.

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