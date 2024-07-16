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В России впервые появилось каско для праворульных автомобилей

В России начали страховать по каско подержанные праворульные машины

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Toyota

Крупнейшие российские страховщики начинают продавать полисы каско для подержанных автомобилей с правым рулем на фоне жесткой конкуренции, пишет «Коммерсантъ».

О запуске такого продукта объявила компания «Ингосстрах», лидирующая на рынке в сегменте каско. Полисы каско для подержанных праворульных машин предлагает «РЕСО-Гарантия», рассматривает возможность вывода на рынок такого продукта и ВСК.

В «Ингосстрахе» готовы принять на страхование праворульные автомобили в возрасте до 15 лет и возмещать ущерб по страховым случаям деньгами. В «РЕСО-Гарантии» иной подход: компания планирует зафиксировать предельный возраст автомобиля на уровне 12 лет, а в качестве возмещения предлагает ремонт. Выход страховщиков в сегмент праворульных машин обусловлен ограниченностью рынка каско, пишет «Ъ».

Ранее стали известны сроки резкого повышения утильсбора на автомобили в России.

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