Путин рассказал о преимуществе новой дороги М-11

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» сократится почти на час благодаря новому обходу Твери. Об этом завил президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы, где он принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти, передает РИА Новости.

«На 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом... на час, где-то на 50 минут — а это уже заметно», — сказал российский лидер.

16 июля Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева».

Строительство скоростной автомобильной дороги началось весной 2022 года.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.