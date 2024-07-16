Водителям напомнили, после приема каких лекарств лишают прав

В России водитель рискует лишиться прав после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Об этом напомнил автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Единственный список, влияющий на решения о штрафах и лишении прав, – постановление правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ»», — отметил он.

При этом Зиновьев подчеркнул, что в российском законодательстве относительно этого вопроса есть правовая неопределенность. Так, водителям запрещено садиться за руль после приема препаратов, которые ухудшают реакцию и внимание. За это грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет. Однако подобные побочные эффекты есть у многих популярных лекарств, сказал Зиновьев. Он добавил, что «заметных подвижек» в устранении неопределенности в законодательстве пока нет.

До этого специалист по токсикологии и фармакологии Александр Эдигер заявил, что антигистаминные препараты могут привести к ДТП при вождении автомобиля, так как часто они вызывают замедление реакции и сонливость. В связи с этим специалист призвал внести их в список лекарств, которые запрещены при управлении машиной.

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