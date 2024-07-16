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Перед Крымским мостом скопилось 650 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 650 автомобилей

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В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 650 машин. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Время ожидания составляет более двух часов. Информация актуальна на 2:00 мск.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Утром 15 июля с обеих сторон перед въездом на Крымский мост стояли около 1400 автомобилей.

Крымский мост блокируют для автомобильного транспорта уже несколько дней подряд. 14 июля на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

6 июля руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявлял об усилении работы стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.

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